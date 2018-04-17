Батьки викрали чотирьох своїх дітей із притулку на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція Київської області розшукує чоловіка та жінку, які викрали чотирьох дітей з притулку. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
"Вчора, 16 квітня, до поліції Київщини надійшло повідомлення від працівника Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей про те, що зникли малолітні вихованці: двоє хлопчиків та дві дівчинки", – зазначено в повідомленні.
Так, під час проведення першочергових дій працівники ювенальної превенції поліції Київщини встановили, що дітей викрали їхні батьки, посадили в авто та зникли у невідомому напрямку.
"Також встановлено, що чотири роки тому четверо своїх дітей батьки були змушені віддати до центру соціальної підтримки дітей у смт Макарів, оскільки будинок, де вони мешкали, повністю згорів у результаті пожежі. Сім’я на той час знаходилась у скрутному матеріальному становищі. 38-річний чоловік та 35-річна дружина, які не позбавлені батьківських прав, неодноразово намагалися забрати з притулку дітей без дозволу керівництва. Однак постійного місця проживання у них немає", – передають у поліції.
Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування втікачів.
Нагадаємо, у Запорізької області зникла майже дворічна дитина. Після пошуків, які тривали всю ніч, дівчинку знайшли у сіннику.