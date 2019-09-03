Родители дома нашли повешенной свою малолетнюю дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Полтавской области родители в доме нашли повешенной свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суточную справку управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.
"2 сентября 2019 года в с. Максимовка Карловского района в собственном жилом доме родителями обнаружено повешенное тело малолетней Т. 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии расследуются. Тело ребенка направили в Карловское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, в Киевской области за сутки четыре человека совершили самоубийство.