Родители дома нашли повешенной свою малолетнюю дочь

"2 сентября 2019 года в с. Максимовка Карловского района в собственном жилом доме родителями обнаружено повешенное тело малолетней Т. 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии расследуются. Тело ребенка направили в Карловское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, в Киевской области за сутки четыре человека совершили самоубийство.