Батьки вдома знайшли повішеною власну малолітню доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Полтавській області батьки у будинку знайшли повішеною власну малолітню доньку. Про це повідомляє УНН із посиланням на добову довідку управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.
"2 вересня 2019 року в с. Максимівка Карлівського району у власному житловому будинку батьками виявлено повішене тіло малолітньої Т. 2012 року народження", - йдеться в повідомленні.
Наразі обставини трагедії розслідуються. Тіло дитини направили до Карлівського відділення обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, на Київщині за добу чотири чоловіки вчинили самогубство.