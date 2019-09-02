В Київській області за добу сталося чотири самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Київщині за добу чотири чоловіки вчинили самогубство. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Самогубці проживали у різніх районах Київщини.
"У Броварському – це місцевий житель 1965 року народження, у Бородянському – громадянин 1975 року народження, у Вишгородському – 1984 року народження і у Києво-Святошинському - 1968 року народження ", - йдеться у повідомленні.
Головною причиною самогубств є побутові проблеми, вважають у поліції.
За фактами смерті чоловіків відкрито кримінальні провадження.
Правоохоронці проводять досудові розслідування.
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