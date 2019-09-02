В Киевской области за сутки произошло четыре самоубийства

Самоубийцы проживали в разных районах Киеской области.

"В Броварском - это местный житель 1965 года, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года", - говорится в сообщении.

Главной причиной самоубийств являются бытовые проблемы, считают в полиции.

По фактам смерти мужчин возбуждены уголовные производства.

Правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, в Измаиле в Одесской области дворник повесился на дереве возле здания мэрии на своем рабочем месте.