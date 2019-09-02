В Киевской области за сутки произошло четыре самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киевской области за сутки четверо мужчин совершили самоубийство. Об этом УНН передает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Самоубийцы проживали в разных районах Киеской области.
"В Броварском - это местный житель 1965 года, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года", - говорится в сообщении.
Главной причиной самоубийств являются бытовые проблемы, считают в полиции.
По фактам смерти мужчин возбуждены уголовные производства.
Правоохранители проводят досудебные расследования.
Напомним, в Измаиле в Одесской области дворник повесился на дереве возле здания мэрии на своем рабочем месте.