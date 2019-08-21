На Одещині двірник повісився на дереві коло мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Ізмаїлі в Одеській області двірник повісився на дереві коло будівлі мерії на своєму робочому місці. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
“Вчора, 20 серпня, чоловік 1964 року народження, який працював двірником, повісився на дереві коло адміністративної будівлі міськвиконкому на ділянці, яку він обслуговував”, — сказали в пресслужбі.
Зазначається, що слідів насилля на його тілі не виявлено.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою “самогубство”).
Нагадаємо, неповнолітня дівчина повісилася після розставання з хлопцем.