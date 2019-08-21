В Одесской области дворник повесился на дереве возле мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Измаиле в Одесской области дворник повесился на дереве возле здания мэрии на своем рабочем месте. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
“Вчера, 20 августа, мужчина 1964 года рождения, который работал дворником, повесился на дереве возле административного здания горисполкома на участке, который он обслуживал”, — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что следов насилия на его теле не обнаружено.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”).
Напомним, несовершеннолетняя девушка повесилась после расставания с парнем.