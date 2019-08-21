В Одесской области дворник повесился на дереве возле мэрии

“Вчера, 20 августа, мужчина 1964 года рождения, который работал дворником, повесился на дереве возле административного здания горисполкома на участке, который он обслуживал”, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что следов насилия на его теле не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”).

Напомним, несовершеннолетняя девушка повесилась после расставания с парнем.