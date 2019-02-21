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Баскетболистка сборной Украины перешла в клуб женской НБА

Баскетболистка сборной Украины перешла в клуб женской НБА

Киев  •  УНН

 • 13416 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лидер и капитан национальной сборной Украины Алина Ягупова подписала контракт с клубом женской НБА (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Об этом сообщает официальный сайт новой команды украинки, передает УНН.

Сейчас 27-летняя баскетболистка представляет турецкий "Мерсин", в составе которого в этом сезоне набирает 18,2 очка, делает 6,8 передачи и 5,4 подбора.

"Рада подписанию контракта с Ягуповой. Алина играла на высоком уровне в Европе в течение нескольких лет и может приносить пользу на обеих сторонах площадки. Я на самом деле очень счастлива, что она решила перевезти свои таланты в "Спаркс" и WNBA", - прокомментировала подписание менеджер "Спаркс" Пенни Толер.

В прошлом сезоне "Спаркс" заняли 6 место в регулярном чемпионате WNBA, и вылетели в первом раунде плей-офф.

Примечательно, что в составе клуба из Лос-Анджелеса также выступает россиянка Мария Вадеева.

Отметим, что новый сезон в женской НБА стартует в мае.

Также добавим, что в отборе на Евробаскет-2019, в финальную часть которого вышла сборная Украины, Ягупова за 36,6 минуты на площадке набирал 32,2 очка, делал 7,0 подборов, 4,2 передачи и 3,0 перехвата. Она была самой результативной и эффективной баскетболисткой квалификации.

Напомним, украинская баскетболистка Алина Ягупова набрала 30 очков в четвертьфинале Еврокубка.

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