Українська баскетболістка набрала 30 очок у чвертьфіналі Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Турецький БК "Чукуров" гравців збірної України Аліни Ягупової та Людмили Науменко впевнено перемогла на виїзді польську "Віслу" в першому матчі 1/4 фіналу Єврокубка – 93:73, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в матчі. За 27:27 вона набрала 30 очок, 5 підбирань, 5 передач, 2 перехоплення, 1 блок-шот.
Людмила Науменко за 29:06 набрала 8 очок, 8 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот.
Матч-відповідь команди зіграють 21 лютого в Туреччині.
Примітно, що це вже дев’ята поспіль перемога "Чукурови" в Єврокубку з початку сезону. Та 27-ма поспіль з урахування матчів чемпіонату Туреччини.