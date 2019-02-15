Украинская баскетболистка набрала 30 очков в четвертьфинале Еврокубка

Капитан сборной Украины Алина Ягупова стала самой результативной в матче. По 27:27 она набрала 30 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот.

Людмила Науменко за 29:06 набрала 8 очков, 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот.

Ответный матч команды сыграют 21 февраля в Турции.

Примечательно, что это уже девятая подряд победа "Чукурова" в Еврокубке с начала сезона. И 27-ю подряд с учетом матчей чемпионата Турции.