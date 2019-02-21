Баскетболістка збірної України перейшла в клуб жіночої НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Лідер та капітан національної збірної України Аліна Ягупова підписала контракт з клубом жіночої НБА (WNBA) "Лос-Анджелес Спаркс". Про це повідомляє офіційний сайт нової команди українки, передає УНН.
Зараз 27-річна баскетболістка представляє турецький "Мерсін", у складі якого в цьому сезоні набирає 18,2 очка, робить 6,8 передачі та 5,4 підбирання.
"Рада підписанню контракту з Ягуповою. Аліна грала на високому рівні в Європі протягом кількох років і може приносити користь на обох сторонах майданчику. Я насправді дуже щаслива, що вона вирішила перевезти свої таланти до "Спаркс" та WNBA", - прокоментувала підписання менеджер "Спаркс" Пенні Толер.
Минулого сезону "Спаркс" посіли 6 місце в регулярному чемпіонаті WNBA, і вилетіли в першому раунді плей-оф.
Примітно, що у складі клубу з Лос-Анджелесу також виступає росіянка Марія Вадєєва.
Зазначимо, що новий сезон у жіночої НБА стартує в травні.
Також додамо, що у відборі на ЄвроБаскет-2019, у фінальну частину якого вийшла збірна України, Ягупова за 36,6 хвилини на майданчику набирала 32,2 очка, робила 7,0 підбирань, 4,2 передачі та 3,0 перехоплення. Вона була найрезультативнішою та найефективнішою баскетболісткою кваліфікації.
Нагадаємо, українська баскетболістка Аліна Ягупова набрала 30 очок у чвертьфіналі Єврокубку.