Баскетболисты "Прометей" обыграли "Днепр" в игре лидеров Суперлиги

Хозяева оформили рывок в первой части стартовой 10-минутки, поведя в счете 18:9. “Прометей” неплохо атаковал с игры, однако проиграл подбора и не справился с Террелл, выйдя со скамейки, за 5 минут принес “Днепру” 9 очков. Взрывная первая четверть завершилась со счетом 32:26 в пользу команды Дениса Журавлева.

Решающим в этом матче стал рывок “Прометея” на старте четвертой десятиминутке одним из инициаторов которого стал Морис Крик, который набрал 6 очков, а его соотечественники Миллер и Майерс поддержали партнера по команде и помогли гостям увеличить преимущество до 9 очков за 3 минуты до конца матча. Также стоит отметить своевременные попадания Руслана Отверченко.

Спастись команда Дениса Журавлева не успела, второй раз в сезоне уступив “Прометей” дома — 94:97.

Отметим у победителей 21 очко, 6 передач и 5 ю Лукашова, 22 балла и 11 пд Майерса, 15 очков Крика. У хозяев 26 набрал Террелл, 17 + 10 пд в Фесенко, 19 и 7 пр в Глебова.

Добавим, что обе команды имеют по 13 выигрышей, но в “Прометее” 6 поражений, а у “Днепра” — 5. Это позволяет лидировать обеим командам.