Баскетболісти "Прометею" обіграли "Дніпро" у грі лідерів Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. БК “Дніпро” приймав “Прометей” у центральному матчі ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.
Господарі оформили ривок у першій частині стартової 10-хвилинки, повівши у рахунку 18:9. “Прометей” непогано атакував з гри, однак програв підбирання і не впорався з Терреллом, який вийшовши з лави, за 5 хвилин приніс “Дніпру” 9 очок. Вибухова перша чверть завершилась з рахунком 32:26 на користь команди Дениса Журавльова.
Вирішальним у цьому матчі став ривок “Прометея” на старті четвертої десятихвилинки, одним з ініціаторів якого став Моріс Крік, який набрав 6 очок, а його співвітчизники Міллер та Маєрс підтримали партнера по команді і допомогли гостям збільшити перевагу до 9 очок за 3 хвилини до кінця матчу. Також варто відзначити своєчасні влучання Руслана Отверченка.
Врятуватись команда Дениса Журавльова не встигла, вдруге в сезоні поступившись “Прометею” вдома — 94:97.
Відзначимо у переможців 21 очко, 6 передач і 5 пд Лукашова, 22 бали і 11 пд Маєрса, 15 очок Кріка. У господарів 26 набрав Террелл, 17 + 10 пд у Фесенка, 19 і 7 пр у Глєбова.
Додамо, що обидві команди мають по 13 виграшів, але у “Прометея” 6 поразок, а у “Дніпра” — 5. Це дозволяє лідирувати обом командам.