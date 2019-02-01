Баскетболисты "Днепра" прервали шестиматчевую победную серию "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В центральном противостоянии вечера баскетбольной Суперлиги БК “Днепр” принимал “Киев-Баскет”, передает корреспондент УНН.
Счет во встрече точным трехочковым открыл защитник “Днепра” Вильховецкий, на что у столичной команды средним ответил Луценко и дальним Латкович. Равный счет четверти изменил ярким попаданием со своей половины под сирену Александр Мишула — 25:22.
Под конец стартовой половины игры днепряне усилиями Мишулы и трехочкового от Сизова вырвались вперед — 40:31. Более плотный защиту хозяев принес им победу 75:65.
За “Днепр” 20 очков набрал Мишула, а у киевлян 19 пунктов на лицевому счету Мориса Крика, 16 у Латковича.
Отметим, что данное противостояние пропускал центровой хозяев Кирилл Фесенко и один из лидеров киевлян Павел Крутоус.
Добавим, в таблице чемпионата “Днепр” занимает вторую строчку — 13 выигрышей и 7 поражений, киевляне третьи (12 побед и 8 поражений).