Баскетболісти "Дніпра" перервали шестиматчеву переможну серію "Київ-Баскету"

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Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В центральному протистоянні вечора баскетбольної Суперліги БК “Дніпро” приймав “Київ-Баскет”, передає кореспондент УНН.

Рахунок у зустрічі точним триочковим відкрив захисник “Дніпра” Вільховецький, на що у столичної команди середнім відповів Луценко і дальнім Латковіч. Рівний рахунок чверті змінив яскравим потраплянням зі своєї половини під сирену Олександр Мішула — 25:22.

Під кінець стартової половини гри дніпряни зусиллями Мішули та триочкового від Сізова вирвалися вперед — 40:31. Більш цупкий захист господарів приніс їм звитягу 75:65.

За “Дніпро” 20 очок набрав Мішула, а у киян 19 пунктів на лицьовому рахунку Моріса Кріка, 16 у Латковіча.

Відзначимо, що дане протистояння пропускав центровий господарів Кирило Фесенко і один із лідерів киян Павло Крутоус.

Додамо, в таблиці чемпіонату “Дніпро” займає другий рядок — 13 виграшів і 7 поразок, кияни треті (12 перемог і 8 поразок).

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