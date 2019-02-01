Баскетболісти "Дніпра" перервали шестиматчеву переможну серію "Київ-Баскету"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В центральному протистоянні вечора баскетбольної Суперліги БК “Дніпро” приймав “Київ-Баскет”, передає кореспондент УНН.
Рахунок у зустрічі точним триочковим відкрив захисник “Дніпра” Вільховецький, на що у столичної команди середнім відповів Луценко і дальнім Латковіч. Рівний рахунок чверті змінив яскравим потраплянням зі своєї половини під сирену Олександр Мішула — 25:22.
Під кінець стартової половини гри дніпряни зусиллями Мішули та триочкового від Сізова вирвалися вперед — 40:31. Більш цупкий захист господарів приніс їм звитягу 75:65.
За “Дніпро” 20 очок набрав Мішула, а у киян 19 пунктів на лицьовому рахунку Моріса Кріка, 16 у Латковіча.
Відзначимо, що дане протистояння пропускав центровий господарів Кирило Фесенко і один із лідерів киян Павло Крутоус.
Додамо, в таблиці чемпіонату “Дніпро” займає другий рядок — 13 виграшів і 7 поразок, кияни треті (12 перемог і 8 поразок).