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Баскетболист НБА посетил тренировку воспитанников БК "Черкасские Мавпы"

Баскетболист НБА посетил тренировку воспитанников БК "Черкасские Мавпы"

Киев  •  УНН

 • 8988 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Игрок сборной Украины и клуба НБА “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк пришел в родной клуб, где встретился с детьми, которые занимаются баскетболом в школе “Черкасских Мавп”. Об этом сообщает сайт “Обезьян”, передает УНН.

В ДС “Строитель” собралось рекордное количество детей. Ни одно мероприятие в течение сезона “Черкасских Мавп” не собирало такого количества действующих воспитанников. В одном месте было около двухсот юношей, пришедших посмотреть на кумира и игрока НБА.

Прежде всего Михайлюк провел тренировку с молодыми воспитанниками клубной структуры — “Черкасские Мавпы-08”. Эту команду тренирует, как и прежнюю его юношескую, Максим Михельсон. Праздников на тренировке был в роли мотивационного ассистента тренерского штаба.

Далее настал черед представителей абсолютно всех юношеских команд клуба. Сегодня их в “Черкасских Мавп” — 12. После серии вопросов “Черкасские Мавпы” устроили автограф и фото-сессию Михайлюка.

“Я не ожидал, что на встречу придет такое большое количество детей. Это мероприятие было незапланированный, ведь я всего на несколько дней приехал в Черкассы и именно поэтому я не ожидал такого количества желающих. Приятно, что баскетбольная школа не только существует, но и постоянно развивается. Стало еще больше команд, вижу и девушки уже есть. Очевидно, что все благодаря Михаилу Бродскому, который постоянно вкладывает в развитие баскетбола. Так было, когда я занимался в Черкассах, так есть и сейчас”, — признался Михайлюк.

Кроме того, сильнейшим игроком современности Михайлюк назвал не Леброна Джеймса, с которым работал в “Лейкерс”, а Кевин Дюранта с “Голден Стэйт Вориоррс”.

Отметим, что Михайлюк уже сегодня отправится в США готовиться к Летней лиге и нового сезона НБА.

Украинские Национальные Новости

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