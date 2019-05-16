Баскетболіст НБА відвідав тренування вихованців БК "Черкаські Мавпи"

У ПС “Будівельник” зібралася рекордна кількість дітей. Жоден захід упродовж сезону “Черкаських Мавп” не збирав такої кількості діючих вихованців. У одному місці було близько двохсот юнаків, які прийшли подивитися на кумира та гравця НБА.

Передусім Михайлюк провів тренування з наймолодшими вихованцями клубної структури — “Черкаськими Мавпами-08”. Цю команду тренує, як і колишню його юнацьку, Максим Міхельсон. Свят на тренуванні був у ролі мотиваційного асистента тренерського штабу.

Далі настала черга представників абсолютно усіх юнацьких команд клубу. На сьогодні їх у “Черкаських Мавп” — 12. Після серії запитань “Черкаські Мавпи” влаштували автограф та фото-сесію Михайлюка.

“Я не очікував, що на зустріч прийде така велика кількість дітей. Цей захід був незапланований, адже я лише на кілька днів приїхав у Черкаси і саме тому я не очікував такої кількості охочих. Приємно, що баскетбольна школа не лише існує, а й постійно розвивається. Стало ще більше команд, бачу і дівчата уже є. Очевидно, що все завдяки Михайлу Бродському, який постійно вкладає у розвиток баскетболу. Так було, коли я займався у Черкасах, так є і зараз”, — зізнався Михайлюк.

Окрім того, найсильнішим гравцем сучасності Михайлюк назвав не Леброна Джеймса, з яким працював у “Лейкерс”, а Кевіна Дюранта із “Голден Стейт Воріоррс”.

Відзначимо, що Михайлюк вже сьогодні вирушить у США готуватися до Літньої ліги та нового сезону НБА.