Баскетболист Михайлюк стал одним из самых результативных в игре за "Оклахому"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Атакующий защитник "Оклахомы" Святослав Михайлюк вошел в число трех лучших скорерив клуба в поединке НБА против "Голден Стэйт", передает корреспондент УНН.
Детали
Выйдя в стартовой пятерке, Михайлюк реализовал один проход и попал дважды с дальней дистанции.
Суммарно воспитанник школы “Черкасских обезьян” провел на паркете 25 минут. За это время он набрал 14 очков (4/5 двухочковых, 2/6 трехочковых, 0/1 штрафных), 5 подборов, 3 передачи и совершил 2 потери. Больше Михайлюка в составе “Тандер” набрали только Бейзли (22) и Браун (18 + 12 подборов).
Матч завершился разгромным фиаско “Оклахомы” — 109:147. У победителей Стивен Карри набрал 42 очка.
Дополнение
Для клуба украинца это поражение стало уже восьмой подряд. После 55 матчей в активе “Тандер” 20 побед.