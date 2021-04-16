Баскетболіст Михайлюк став одним із найрезультативніших у грі за "Оклахому"

Деталі

Вийшовши у стартовій п’ятірці, Михайлюк реалізував один прохід та влучив двічі із дальньої дистанції.

Сумарно вихованець школи “Черкаських Мавп” провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він набрав 14 очок (4/5 двоочкових, 2/6 триочкових, 0/1 штрафних), 5 підбирань, 3 передачі та скоїв 2 втрати. Більше за Михайлюка у складі “Тандер” набрали тільки Бейзлі (22) і Браун (18 + 12 підбирань).

Матч завершився розгромним фіаско “Оклахоми” — 109:147. У переможців Стівен Каррі набрав 42 очки.

Доповнення

Для клубу українця ця поразка стала вже восьмою поспіль. Після 55 матчів в активі “Тандер” 20 перемог.