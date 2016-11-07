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15 марта, 19:03 • 112050 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132342 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125255 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109837 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104011 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100457 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Баскетболист К.Фесенко помог "Авелино" получить пятую победу в чемпионате Италии

Баскетболист К.Фесенко помог "Авелино" получить пятую победу в чемпионате Италии

Киев • УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко помог "Авелино" вырвать в овертайме выездную победу над "Варезе" в матче 5 тура чемпионата Италии - 79:77, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Украинец набрал 13 очков за 27 минут (6/10 двухочковых, 1/4 штрафных), сделал 4 подбора (2 в атаке), 2 перехвата, отдал 1 передачу.

Стоит отметить, что "Авелино" занимает второе место итальянской Серии А - 5 побед.

Как сообщал УНН, клуб К.Фесенко без поражений проводит борьбу в Лиге чемпионов (3:0).

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