Баскетболист К.Фесенко помог "Авелино" получить пятую победу в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко помог "Авелино" вырвать в овертайме выездную победу над "Варезе" в матче 5 тура чемпионата Италии - 79:77, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Украинец набрал 13 очков за 27 минут (6/10 двухочковых, 1/4 штрафных), сделал 4 подбора (2 в атаке), 2 перехвата, отдал 1 передачу.
Стоит отметить, что "Авелино" занимает второе место итальянской Серии А - 5 побед.
Как сообщал УНН, клуб К.Фесенко без поражений проводит борьбу в Лиге чемпионов (3:0).