Баскетболіст К.Фесенко допоміг "Авеліно" здобути п’яту перемогу в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко допоміг "Авеліно" вирвати в овертаймі виїзну перемогу над "Варезе" в матчі 5 туру чемпіонату Італії – 79:77, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Українець набрав 13 очок за 27 хвилин (6/10 двоочкових, 1/4 штрафних), зробив 4 підбирання (2 в атаці), 2 перехоплення, віддав 1 передачу.
Варто відзначити, що "Авеліно" посідає друге місце італійськой Серії А – 5 перемог.
Як повідомляв УНН, клуб К.Фесенка без поразок проводить боротьбу в Лізі чемпіонів (3:0).