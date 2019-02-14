Баскетболист Гладырь вывел "Монако" в четвертьфинал Кубка Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Баскетболист Сергей Гладырь провел поединок за “Монако” в 1/8 финала Кубка Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Украинец провел в игре против “Лимож” 29 минут, за которые успел набрать 11 очков и сделать 9 подборов. Уроженец Николаева попал 3 из 7 трехочковых бросков и 2 из 2 с линии штрафной, а его коллектив праздновал выигрыш 62:59.
Заметим, что коэффициент полезности Гладыря составил “+17” — это лучший показатель в составе своей команды.
Добавим, в четвертьфинале Кубка “Монако” встретится с “Нантером”.