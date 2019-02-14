Баскетболист Гладырь вывел "Монако" в четвертьфинал Кубка Франции

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63443 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84593 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131097 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130709 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161250 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Баскетболист Гладырь вывел "Монако" в четвертьфинал Кубка Франции

Баскетболист Гладырь вывел "Монако" в четвертьфинал Кубка Франции

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Баскетболист Сергей Гладырь провел поединок за “Монако” в 1/8 финала Кубка Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Украинец провел в игре против “Лимож” 29 минут, за которые успел набрать 11 очков и сделать 9 подборов. Уроженец Николаева попал 3 из 7 трехочковых бросков и 2 из 2 с линии штрафной, а его коллектив праздновал выигрыш 62:59.

Заметим, что коэффициент полезности Гладыря составил “+17” — это лучший показатель в составе своей команды.

Добавим, в четвертьфинале Кубка “Монако” встретится с “Нантером”.

Украинские Национальные Новости

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