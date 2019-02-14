Баскетболіст Гладир вивів "Монако" до чвертьфіналу Кубку Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Баскетболіст Сергій Гладир провів поєдинок за “Монако” в 1/8 фіналу Кубку Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Українець провів у грі проти “Ліможу” 29 хвилин, за які встиг набрати 11 очок і зробити 9 підбирань. Уродженець Миколаєва влучив 3 з 7 триочкових кидків і 2 з 2 з лінії штрафної, а його колектив святкував виграш 62:59.
Зауважимо, що коефіцієнт корисності Гладиря склав “+17” — це найкращий показник у складі своєї команди.
Додамо, у чвертьфіналі Кубка “Монако” зустрінеться з “Нантером”.