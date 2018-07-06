Баскетболист Близнюк начнет профессиональную карьеру в чемпионате Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинский выпускник университета “Восточный Вашингтон” Богдан Близнюк подписал трехлетний контракт с израильским клубом “Бней Герцлия”. Об этом сообщает ФБУ со ссылкой на сайт клуба, передает УНН.
Форвард последние 4 года провел в NCAA, и в по ходу заключительного четвертого года в студентах набирал 21,2 очка, делал 6,8 подбора и 3,9 передачи, проводя на площадке в среднем 35 минут за игру.
“Бней Герцлия” в прошлом регулярном чемпионате Израиля занял десятое место и в следующем сезоне также будет играть в элитном дивизионе.
Добавим, что Близнюк, который был в расширенном ростере национальной сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2019, попал в ростер “Лос-Анджелес Клипперс” на матчи Летней лиги НБА.