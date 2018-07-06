Баскетболист Близнюк начнет профессиональную карьеру в чемпионате Израиля

Форвард последние 4 года провел в NCAA, и в по ходу заключительного четвертого года в студентах набирал 21,2 очка, делал 6,8 подбора и 3,9 передачи, проводя на площадке в среднем 35 минут за игру.

“Бней Герцлия” в прошлом регулярном чемпионате Израиля занял десятое место и в следующем сезоне также будет играть в элитном дивизионе.

Добавим, что Близнюк, который был в расширенном ростере национальной сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2019, попал в ростер “Лос-Анджелес Клипперс” на матчи Летней лиги НБА.