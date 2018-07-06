Баскетболіст Близнюк розпочне професійну кар'єру в чемпіонаті Ізраїлю

Форвард останні 4 роки провів у NCAA, і в по ходу заключного четвертого року в студентах набирав 21,2 очка, робив 6,8 підбирання і 3,9 передачі, проводячи на майданчику в середньому 35 хвилин за гру.

“Бней Герцлія” у минулому регулярному чемпіонаті Ізраїлю посів 10-е місце і наступного сезону також гратиме у елітному дивізіоні.

Додамо, що Близнюк, який був у розширеному ростері національної збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2019, потрапив до ростеру “Лос-Анджелес Кліпперс” на матчі Літньої ліги НБА.