Баскетбол: "Прометей" одержал разгромную победу в матче полуфинальной серии Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. БК "Прометей" принимал игроков "Днепра" в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Суперлиги Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
Детали
Команды провели равную первую четверть, которую удачно сыграли гости. Команда Дмитрия Болдаева сыграла немного агрессивнее в нападении и качественнее в защите, получив 4 очка преимущества по итогам десяти минут игры.
Переломным отрезком матча стала третья десятиминутка, во время которой хозяева решили все вопросы в этой игре. "Прометей" выиграл эту четверть 31:4, нокаутировав соперника.
Команда Дмитрия Болдаева не нашла аргументов для соперника в этом матче. "Прометей" получил очень убедительную победу со счетом 89:53, впервые получив преимущество в серии - 2:1.
Лучшим игроком матча вновь стал защитник "Прометея" Илья Сидоров, за 29 минут набрал 20 очков (5/7 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата (РЕ 28).
Дополнение
Четвертый матч серии команды сыграют 4 июня в Каменском.