Баскетбол: "Прометей" здобув розгромну перемогу у матчі півфінальної серії Суперліги

Деталі

Команди провели рівну першу чверть, яку вдаліше відіграли гості. Команда Дмитра Болдаєва зіграла трохи агресивніше у нападі та якісніше у захисті, отримавши 4 очки переваги за підсумком десяти хвилин гри.

Зламним відрізком матчу стала третя десятихвилинка, під час якої господарі вирішили всі питання в цій грі. "Прометей" виграв цю чверть 31:4, нокаутувавши суперника.

Команда Дмитра Болдаєва не знайшла аргументів для суперника в цьому матчі. "Прометей" здобув дуже переконливу перемогу з рахунком 89:53, вперше отримавши перевагу в серії — 2:1.

Найкращим гравцем матчу знову став захисник "Прометея" Ілля Сидоров, який за 29 хвилин набрав 20 очок (5/7 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/4 штрафних), зробив 5 підбирань, 5 передач та 3 перехоплень (РЕ 28).

Доповнення

Четвертий матч серії команди зіграють 4 червня в Кам’янському.