Баскетбол: "Николаев" в овертайме одержал победу в украинской Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Баскетболисты "Николаева" на арене собственного города одолели "Тернополь" в матче чемпионата Суперлиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.
Детали
Перед первым перерывом "Тернополь" имел комфортное преимущество в 10 очков. Далее гости оторвались от соперника до 15 очков, но "Николаеву" удалось выровнять игру и стать выше соперников. Впрочем, гости отреагировали и также удачно проводили свои атаки. Выделялись Туре Мюрри и Максим Луценко.
После перерыва хозяева играли уже лучше. "Тернополь" позволил сопернику отыграться и сравнять счет. Под конец матча "Николаев" впервые в матче сумел выйти вперед. Горячей получилась концовка поединка. "Николаев" имел преимущество в три очка, но за 6 секунд до завершения Доминикас Домаркас перевел матч в овертайм точным трехочковым броском.
"Николаев" впервые обыграл "Тернополь" в этом сезоне - 74:72.
Дополнение
Следующий матч "Николаев" сыграет против "Одессы" 10 февраля на выезде. "Тернополь" также проведет выездной матч с "Кривбассом" 5 февраля.