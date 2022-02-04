Баскетбол: "Миколаїв" в овертаймі виборов перемогу в українській Суперлізі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 33367 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 58217 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 72805 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 101206 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 110177 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103135 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125534 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165986 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178094 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215164 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 89749 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162922 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 222037 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 49917 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 26017 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 222037 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162922 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 282927 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 403208 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 26017 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95367 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133209 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158272 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178842 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Баскетбол: "Миколаїв" в овертаймі виборов перемогу в українській Суперлізі

Баскетбол: "Миколаїв" в овертаймі виборов перемогу в українській Суперлізі

Київ • УНН

 • 16199 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Баскетболісти "Миколаєва" на арені власного міста здолали "Тернопіль" у матчі чемпіонату Суперліги України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Суперліги.

Деталі

На початку гри у обох команд була проблема з реалізацією. Перед першою перервою "Тернопіль" мав комфортну перевагу в 10 очок. Далі гості відірвалися від суперника до 15, але "Миколаєву" вдалося вирівняти гру і відірвалися від суперників. Втім гості відреагували і також вдало проводили свої атаки. Виділялися Туре Мюррі і Максим Луценко. 

Після перерви господарі грали вже краще, і "Тернопіль" дозволив супернику відігратися та зрівняти рахунок. Під кінець матчу "Миколаїв" вперше у матчі зумів вийти вперед. Гарячою вийшла кінцівка поєдинку. "Миколаїв" мав перевагу в три очки, але за 6 секунд до завершення Домінікас Домаркас перевів матч в овертайм влучним триочковим кидком.

"Миколаїв" вперше обіграв "Тернопіль" в цьому сезоні – 74:72.

Доповнення

Наступний матч "Миколаїв" зіграє проти "Одеси" 10 лютого на виїзді. "Тернопіль" також проведе виїзний матч з "Кривбасом" 5 лютого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33