Баскетбол: "Миколаїв" в овертаймі виборов перемогу в українській Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Баскетболісти "Миколаєва" на арені власного міста здолали "Тернопіль" у матчі чемпіонату Суперліги України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Суперліги.
Деталі
На початку гри у обох команд була проблема з реалізацією. Перед першою перервою "Тернопіль" мав комфортну перевагу в 10 очок. Далі гості відірвалися від суперника до 15, але "Миколаєву" вдалося вирівняти гру і відірвалися від суперників. Втім гості відреагували і також вдало проводили свої атаки. Виділялися Туре Мюррі і Максим Луценко.
Після перерви господарі грали вже краще, і "Тернопіль" дозволив супернику відігратися та зрівняти рахунок. Під кінець матчу "Миколаїв" вперше у матчі зумів вийти вперед. Гарячою вийшла кінцівка поєдинку. "Миколаїв" мав перевагу в три очки, але за 6 секунд до завершення Домінікас Домаркас перевів матч в овертайм влучним триочковим кидком.
"Миколаїв" вперше обіграв "Тернопіль" в цьому сезоні – 74:72.
Доповнення
Наступний матч "Миколаїв" зіграє проти "Одеси" 10 лютого на виїзді. "Тернопіль" також проведе виїзний матч з "Кривбасом" 5 лютого.