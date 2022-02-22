Баскетбол ФИБА перенесла поединок между сборными Украины и Испании

Детали

Поединок, который должен был быть сыгран 27 февраля в киевском "Дворце спорта", перенесен на третье окно квалификации мирового первенства (июль 2022 года).

ФИБА предложила семь вариантов проведения матча Украина — Испания на нейтральной территории в запланированную дату. ФБУ в диалоге с испанской Федерацией и ФИБА выразила четкую позицию, что матч должен состояться в Украине. Испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поэтому этот поединок перенесен. Как и было запланировано, поединок состоится в киевском "Дворце спорта". Новая дата матча будет объявлена после окончательного решения национальных федераций и ФИБА, которое будет принято до 1 июня.

Дополнение

24 Февраля в 21:45 в рамках 3-го тура мужская национальная сборная сыграет против Испании в Кордове.