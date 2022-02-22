Баскетбол: ФІБА перенесла поєдинок між збірними України та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Матч 4-го туру першого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023 між збірною України та чемпіонами світу командою Іспанії перенесено. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Поєдинок, який мало бути зіграно 27 лютого в київському "Палаці спорту", перенесено на третє вікно кваліфікації світової першості (липень 2022 року).
ФІБА запропонувала сім варіантів проведення матчу Україна — Іспанія на нейтральній території в заплановану дату. ФБУ у діалозі з іспанською Федерацією та ФІБА висловила чітку позицію, що матч має відбутися в Україні. Іспанська Федерація не готова відправити національну збірну до Києва на матч 27 лютого, тому цей поєдинок перенесено. Як і було заплановано, поєдинок відбудеться в київському "Палаці спорту". Нову дату матчу буде оголошено після остаточного рішення національних федерацій та ФІБА, яке буде прийнято до 1 червня.
Доповнення
24 лютого о 21:45 в рамках 3-го туру чоловіча національна збірна зіграє проти Іспанії в Кордові.