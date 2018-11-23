Баржа с контрабандой в Черном море побила около пяти причалов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Баржа буксира "Параллель" с контрабандными сигаретами, которая получила повреждения в Черном море, побила своей боковой частью около пяти причалов возле пляжа Совиньон в Одессе. Об этом УНН сообщил директор "Южной медиа сети" Даниил Горячкин.
"Баржа повредила причалы, трубы – всего около 5 причалов. Также повреждения получили устройства для спуска лодок на воду", – сообщил Горячкин.
По его словам, подготовка причалов к сезону обычно начинается весной, поэтому восстановительные работы на поврежденных причалах "основная часть владельцев сейчас вряд ли делать". Также Горячкин добавил, что сумма ущерба зависит от стоимости восстановительных работ.
Как он отметил, баржу пытаются оттянуть буксиром.
"Пока информации о том, что ее сняли с мели, нет", – сообщил Горячкин.
Напомним, понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
Пока специалистам не удается сдвинуть с мели поврежденную баржу.
Кроме того, управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.