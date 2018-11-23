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Баржа з контрабандою у Чорному морі побила близько п'яти причалів

Баржа з контрабандою у Чорному морі побила близько п'яти причалів

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Баржа буксиру "Паралель" з контрабандними цигарками, яка зазнало пошкоджень у Чорному морі, побила своєю боковою частиною близько п'яти причалів біля пляжу Совіньон в Одесі. Про це УНН повідомив директор "Південної медіа мережі" Даніїл Горячкін.

"Баржа пошкодила причали, труби – всього близько 5 причалів. Також пошкоджень зазнали пристрої для спуску човнів на воду", – повідомив Горячкін.

За його словами, підготовка причалів до сезону зазвичай починається весною, тому відновлювальні роботи на пошкоджених причалах "основна частина власників зараз навряд чи буде робити". Також Горячкін додав, що сума збитків залежить від вартості відновлювальних робіт.

Як він зазначив, баржу намагаються відтягнути буксиром.

"Поки що інформації щодо того, що її зняли з мілини, немає", – повідомив Горячкін.

Нагадаємо, понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу. На баржі знайшли пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

Поки фахівцям не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу.

Крім того, управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

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