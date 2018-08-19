"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 10812 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 93978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 200128 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 153803 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 220869 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260738 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217255 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248691 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208703 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 495790 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.5м/с
70%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 11383 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 14332 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 15777 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 19067 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 8818 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 275020 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 250110 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 335705 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 495790 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 586719 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37331 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 220869 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82833 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78894 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84328 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

Киев • УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Каталонская “Барселона” на “Камп Ноу” не имела проблем во встрече первого тура чемпионата Испании с “Алавесом”, передает корреспондент УНН.

"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

Вопрос о победителе игры команда Эрнесто Вальверде перенесла на второй тайм. Лионель Месси на 64 минуте перехитрил редуты “Алавес” и пробил низом под стенкой со штрафного. Вратарь не был состоянии ответить — 1:0. Через две минуты главный голеадор домашней команды попал в штангу.

На 84 минуте Коутинью без должного сопротивления ворвался в чужие редуты, сместился в центр и вдруг за игру огорчил голкипера Пачеко. Точку в противостоянии поставил неугомонный Месси. Аргентинец отвоевал мяч в двух оппонентов и положил его под ближнюю штангу — 3:0.

Стоит отметить, что в двух других играх “Вильярреал” дома потерпел поражение от “Реал Сосьедад” 1:2, а “Сельта” и “Эспаньол” не определились с победителем.

Добавим также, брат Месси получил приговор в судьи за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39