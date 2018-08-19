"Барселона" здобула розгромну перемогу на старті Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Каталонська “Барселона” на “Камп Ноу” не мала проблем у зустрічі першого туру чемпіонату Іспанії із “Алавесом”, передає кореспондент УНН.
Питання про переможця гри команда Ернесто Вальверде перенесла на другий тайм. Ліонель Мессі на 64 хвилині перехитрив редути “Алавесу” та пробив низом під стінкою зі штрафного. Воротар не був змозі відповісти — 1:0. Через дві хвилини головний голеадор домашньої команди поцілив у стійку.
На 84 хвилині Коутінью без належного опору увірвався в чужі редути, змістився в центр та вдруге за гру засмутив голкіпера Пачеко. Крапку у протистоянні поставив невгамовний Мессі. Аргентинець відвоював м’яч у двох опонентів та поклав його під ближню штангу — 3:0.
Варто зазначити, що в двох інших іграх “Вільяреал” вдома зазнав поразки від “Реал Сосьєдаду” 1:2, а “Сельта” та “Еспаньйол” не визначилися з переможцем.
Додамо також, брат Мессі отримав вирок у судді за незаконне збереження вогнепальної зброї.