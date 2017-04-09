"Барселона" потерпела четвертое поражение в чемпионате Испании

Сандро Рамирес, который летом покинул "Барселону", и воспитанник "сине-гранатовых" Хони обрекли на поражение каталонский клуб, у которой на 62-й минуте был удален Неймар - 2:0.

Заметим, что "Барселона" не смогла забить в матче Прмимеры впервые с ноября, когда сыграла вничью с "Малагой" - 0:0.

Примечательно, что украинский голкипер "Малаги" Д.Бойко провел весь поединок на скамейке запасных "анчоусов".

Стоит добавить, так как ранее "Реал" заработал лишь один балл в противостоянии с "Атлетико", каталонский клуб отстает от мадридцев на 3 пункта.

Как сообщал УНН, гол А.Гризманна спас "Атлетико" от поражения в игре с "Реалом" .