"Барселона" зазнала четвертої поразки в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На домашньому стадіоні "Ла Росаледа" команда українця Дениса Бойка - "Малага", здобула три очки у протистоянні 31 туру іспанської Прімери проти каталонської "Барселони", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Сандро Рамірес, котрий влітку покинув "Барселону", і вихованець "синьо-гранатових" Хоні прирекли на поразку каталонський клуб, у якого на 62-й хвилині був видалений Неймар – 2:0.
Зауважимо, що "Барселона" не змогла забити в матчі Прмімери вперше з листопада, коли зіграла внічию з "Малагою" - 0:0.
Примітно, що український голкіпер "Малаги" Д.Бойко провів увесь поєдинок на лаві запасних "анчоусів".
Варто додати, оскільки раніше "Реал" заробив лише один бал у протистоянні з "Атлетіко", каталонський клуб відстає від мадридців на 3 пункти.
Як повідомляв УНН, гол А.Грізманна врятував "Атлетіко" від поразки у грі з "Реалом".