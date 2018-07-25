"Барселона" за 41 млн евро оформил трансфер бразильского таланта ФК "Бордо"

Соглашение с бразильцем будет действовать в течение пяти следующих сезонов до конца 2021/22 годов.

За талантливого игрока линии атаки “Барса” заплатит 41 млн евро плюс еще один в качестве бонусов.

“Это уникальная ситуация. Это мечта, которая сбылась. Надеюсь доставить много радости поклонникам. Я не могу дождаться начала. Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде с моим стилем”, — сказал новичок.

Примечательно, что каталонцы перехватили игрока у римской “Ромы”. По сообщению СМИ “Рома” уже договорилась о приобретении Малкома за 36 млн евро, но “сине-гранатовые” предложили большие деньги, что привело руководство французов отказать римлянам.

Отметим, что Малком в 17-летнем возрасте дебютировал во взрослом футболе за “Коринтианс” под руководством Мано Менезеса. В любимом с детства клубе нападающий быстро стал игроком основного состава. В 2015 году выиграл чемпионат Бразилии, а в январе 2016-го перешел в “Бордо”. Зрелищная техника и убийственный удар с левой помогли ему за два с половиной сезона забить в чемпионате Франции за “Бордо” 19 голов в 86 матчах.