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"Барселона" за 41 млн євро оформив трансфер бразильського таланту ФК "Бордо"

"Барселона" за 41 млн євро оформив трансфер бразильського таланту ФК "Бордо"

Київ • УНН

 • 7480 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Нападник Малком у 21-річному віці змінив клубну прописку та перейшов з французького “Бордо” до стану іспанської “Барселони”, передає УНН з посиланням на сайт “блаугранос”.

Угода із бразильцем діятиме протягом п’яти наступних сезонів до кінця 2021/22 років.

За талановитого гравця лінії атаки “Барса” заплатить 41 млн євро плюс ще один в якості бонусів.

“Це унікальна ситуація. Це мрія, яка збулася. Сподіваюся доставити багато радості шанувальникам. Я не можу дочекатися початку. Я тут, щоб допомогти своїм товаришам по команді з моїм стилем”, — сказав новачок.

Примітно, що каталонці перехопили гравця у римської “Роми”. За повідомленням ЗМІ “Рома” вже домовилась щодо придбання Малкома за 36 млн євро, але “синьо-гранатові” запропонували більші гроші, що спричинило керівництво французів відмовити римлянам.

Зазначимо, що Малком у 17-річному віці дебютував в дорослому футболі за “Корінтіанс” під керівництвом Мано Менезеса. В улюбленому з дитинства клубі нападник швидко став гравцем основного складу. У 2015 році виграв чемпіонат Бразилії, а в січні 2016-го перейшов в “Бордо”. Видовищна техніка і вбивчий удар з лівої допомогли йому за два з половиною сезони забити в чемпіонаті Франції за “Бордо” 19 голів у 86 матчах.

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