"Барселона" с разницей в шесть голов разгромила "Алавес"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В домашней встрече для "Алавеса" на стадионе "Мендисорроса" в рамках 22 тура испанской Примеры хозяева потерпели крупное поражение от "Барселоны", сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонского клуба.
В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник "Алавеса" Алексис Руано - 6: 0
Заметим, что в конце баталии серьезную травму получил защитник каталонцев Алейкс Видаль.
"Я очень доволен нашей игрой сегодня, но расстроен травмой Видаля и тем, как он ее получил и для что него это значит. Мы должны поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления ", - отметил наставник победителей Луис Энрике.
Примечательно, что "Барселона" и "Алавес" определят победителя Кубка Испании. Финал пройдет 27 февраля.
Напомним, что "Барселона" (48 очков) находится на первом месте в турнирной таблице, опережая на два балла "Реал", у которого три матча в запасе. "Алавес" с 27 баллами находится на 12-й строчке.