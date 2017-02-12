"Барселона" с разницей в шесть голов разгромила "Алавес"

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник "Алавеса" Алексис Руано - 6: 0

Заметим, что в конце баталии серьезную травму получил защитник каталонцев Алейкс Видаль.

"Я очень доволен нашей игрой сегодня, но расстроен травмой Видаля и тем, как он ее получил и для что него это значит. Мы должны поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления ", - отметил наставник победителей Луис Энрике.

Примечательно, что "Барселона" и "Алавес" определят победителя Кубка Испании. Финал пройдет 27 февраля.

Напомним, что "Барселона" (48 очков) находится на первом месте в турнирной таблице, опережая на два балла "Реал", у которого три матча в запасе. "Алавес" с 27 баллами находится на 12-й строчке.