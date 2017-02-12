"Барселона" з різницею у шість голів розгромила "Алавес"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У домашній зустрічі для “Алавеса” на стадіоні “Мендісорроса” в рамках 22 туру іспанської Прімери господарі зазнали крупної поразки від “Барселони”, повідомляє УНН з посиланням на сайт каталонського клубу.
У складі переможців забиті м’ячі на свій рахунок записали Неймар, Ліонель Мессі, Іван Ракітіч, дубль оформив Луїс Суарес, а ще один м’яч провів у власні ворота захисник “Алавеса” Алексіс Руано — 6:0
Зауважимо, що наприкінці баталії серйозну травму гомілко стопа отримав оборонець каталонців Алейкс Відаль.
“Я дуже задоволений нашою грою сьогодні, але засмучений травмою Відаля і тим, як він її отримав і що для нього це означає. Ми повинні підтримати його і побажати якнайшвидшого одужання”, — наголосив наставник переможців Луїс Енріке.
Примітно, що “Барселона” і “Алавес” визначать переможця Кубка Іспанії. Фінал пройде 27 лютого.
Нагадаємо, що “Барселона” (48 очок) знаходиться на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи на два бали “Реал”, у якого три матчі в запасі. “Алавес” з 27 балами знаходиться на 12-му рядку.