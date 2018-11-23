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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91112 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 104763 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 137509 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132841 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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"Барселона" поставила ультиматум перед Неймаром

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Испанская “Барселона” рассматривает вариант с возвращением в свой состав звездного футболиста и “ПСЖ” Неймара, сообщает УНН со ссылкой на сайт Goal.com.

Источники “Goal” отмечают, что бразилец несчастлив в “ПСЖ” и хочет уйти, хотя за год забил множество голов и выиграл различные французские трофеи.

Директор “Барселоны” Пеп Сегура недавно прокомментировал возможность возвращения Неймара, а теперь клуб ожидает следующего шага от бразильца.

“Блаугранос” понимают, что многим болельщикам клуба не понравилось то, как вел себя Неймар при переходе в “ПСЖ” — они считают такое поведение недостойным для игрока каталонцев.

Кроме того, каталонцы хотят, чтобы бразилец публично заявил, что он несчастлив в клубе и хочет сменить обстановку. Это ослабило бы позиции парижского клуба при переговорах.

Также нападающему придется пойти на снижение зарплаты. Он получает почти 40 млн. евро в “ПСЖ”, а “Барселона” не может позволить себе такую ​​сумму.

Отмечено, что испанский гранд не прочь включить в соглашение Ивана Ракитича или Усмана Дембеле, чтобы снизить цену на бразильскую суперзвезду.

Украинские Национальные Новости

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