"Барселона" поставила ультиматум перед Неймаром
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Испанская “Барселона” рассматривает вариант с возвращением в свой состав звездного футболиста и “ПСЖ” Неймара, сообщает УНН со ссылкой на сайт Goal.com.
Источники “Goal” отмечают, что бразилец несчастлив в “ПСЖ” и хочет уйти, хотя за год забил множество голов и выиграл различные французские трофеи.
Директор “Барселоны” Пеп Сегура недавно прокомментировал возможность возвращения Неймара, а теперь клуб ожидает следующего шага от бразильца.
“Блаугранос” понимают, что многим болельщикам клуба не понравилось то, как вел себя Неймар при переходе в “ПСЖ” — они считают такое поведение недостойным для игрока каталонцев.
Кроме того, каталонцы хотят, чтобы бразилец публично заявил, что он несчастлив в клубе и хочет сменить обстановку. Это ослабило бы позиции парижского клуба при переговорах.
Также нападающему придется пойти на снижение зарплаты. Он получает почти 40 млн. евро в “ПСЖ”, а “Барселона” не может позволить себе такую сумму.
Отмечено, что испанский гранд не прочь включить в соглашение Ивана Ракитича или Усмана Дембеле, чтобы снизить цену на бразильскую суперзвезду.