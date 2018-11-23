"Барселона" поставила ультиматум перед Неймаром
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Іспанська “Барселона” розглядає варіант з поверненням до свого складу зіркового футболіста і “ПСЖ” Неймара, повідомляє УНН з посиланням на сайт Goal.com.
Джерела видання “Goal” відзначають, що бразилець нещасливий в “ПСЖ” і хоче піти, хоча за рік забив безліч голів і виграв різні французькі трофеї.
Директор “Барселони” Пеп Сегура недавно прокоментував можливість повернення Неймара, а тепер клуб очікує наступного кроку від бразильця.
“Блаугранос” розуміють, що багатьом уболівальникам клубу не сподобалося те, як поводився Неймар при переході в “ПСЖ” — вони вважають таку поведінку негідним для гравця каталонців.
Крім того, каталонці хочуть, щоб бразилець публічно заявив, що він нещасливий в клубі і хоче змінити обстановку. Це послабило б позиції паризького клубу при переговорах.
Також нападнику доведеться піти на зниження зарплати. Він отримує майже 40 млн. євро в “ПСЖ”, а “Барселона” не може дозволити собі таку суму.
Зазначено, що іспанський гранд не проти включити в угоду Івана Ракітіча або Усмана Дембеле, щоб знизити ціну на бразильську суперзірку.