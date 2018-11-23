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"Барселона" поставила ультиматум перед Неймаром

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Іспанська “Барселона” розглядає варіант з поверненням до свого складу зіркового футболіста і “ПСЖ” Неймара, повідомляє УНН з посиланням на сайт Goal.com.

Джерела видання “Goal” відзначають, що бразилець нещасливий в “ПСЖ” і хоче піти, хоча за рік забив безліч голів і виграв різні французькі трофеї.

Директор “Барселони” Пеп Сегура недавно прокоментував можливість повернення Неймара, а тепер клуб очікує наступного кроку від бразильця.

“Блаугранос” розуміють, що багатьом уболівальникам клубу не сподобалося те, як поводився Неймар при переході в “ПСЖ” — вони вважають таку поведінку негідним для гравця каталонців.

Крім того, каталонці хочуть, щоб бразилець публічно заявив, що він нещасливий в клубі і хоче змінити обстановку. Це послабило б позиції паризького клубу при переговорах.

Також нападнику доведеться піти на зниження зарплати. Він отримує майже 40 млн. євро в “ПСЖ”, а “Барселона” не може дозволити собі таку суму.

Зазначено, що іспанський гранд не проти включити в угоду Івана Ракітіча або Усмана Дембеле, щоб знизити ціну на бразильську суперзірку.

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