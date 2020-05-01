"Барселона" может отдать в аренду центрового сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Испанский клуб "Барселона" планирует существенно сократить расходы на следующий сезон, отдав в аренду украинского "бигмена" Артема Пустового, информирует УНН со ссылкой на издание As.
Бюджет клуба на сезон-2019/21 достигал почти 41 млн евро. Это рекордный показатель за всю историю. Из них на зарплаты игроков приходилось 32,5 млн евро. В случае окончательной остановки сезона дефицит бюджета текущего года может достичь 32 млн евро. Таким образом клуб рискует понести наибольшие потери в истории.
Чтобы оптимизировать ситуацию в "Барселоне" намерены сократить расходы на зарплаты на следующий сезон с наименьшими потерями в составе. Планируется, что из 15 игроков основного состава в команде останутся 13.
В аренду могут отдать только украинского центрового Артема Пустового, у которого соглашение до 2021 года, или латвийского форварда Роландаса Смитса, у которого контракт до 2022 года. Все остальные исполнители с долгосрочными контрактами должны остаться.
Отметим, что путем уменьшения зарплат на 30 процентов клуб планирует уменьшить общий бюджет на 10 млн евро.
Добавим, в нынешнем сезоне Пустовой сыграл за "сине-гранатовых" только шесть матчей и забивал по 5,4 очка в среднем за матч.