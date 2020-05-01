"Барселона" може віддати в оренду центрового збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Іспанський клуб "Барселона" планує суттєво скоротити видатки на наступний сезон, віддавши в оренду українського "бігмена" Артема Пустового, інформує УНН з посиланням на видання As.
Бюджет клубу на сезон-2019/21 сягав майже 41 млн євро. Це рекордний показник за всю історію. З них на зарплати гравців випадало 32,5 млн євро. У разі остаточної зупинки сезону дефіцит бюджету поточного року може сягнути 32 млн євро. Таким чином клуб ризикує зазнати найбільших втрат в історії.
Аби оптимізувати ситуацію в "Барселоні" мають намір скоротити видатки на зарплати на наступний сезон з найменшими втратами в складі. Планується, що з 15-ти гравців основного складу в команді залишаться 13.
В оренду можуть віддати лише українського центрового Артема Пустового, у якого угода до 2021 року, або латвійського форварда Роландаса Смітса, у якого контракт до 2022 року. Усі інші виконавці з довгостроковими контрактами мають залишитися.
Зазначимо, що шляхом зменшення зарплат на 30 відсотків клуб планує зменшити загальний бюджет на 10 млн євро.
Додамо, нинішнього сезону Пустовий відіграв за "синьо-гранатових" тільки шість матчів і забивав по 5,4 очка в середньому за матч.