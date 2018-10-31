Банковские вклады украинцев в этом году выросли на 2,3%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116121 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154477 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147826 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138091 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128990 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173661 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Банковские вклады украинцев в этом году выросли на 2,3%

Банковские вклады украинцев в этом году выросли на 2,3%

Киев  •  УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Банковские вклады украинцев в гривне и валюте с начала текущего года выросли на 2,3%. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на конец сентября 2018 года гривневых депозитов стало больше на 2,3% по сравнению с началом года. На столько же - на 2,3% - выросли и валютные вклады", - отметил вице-премьер.

При этом он добавил, что происходит либерализация валютного рынка. В частности был принят закон о валюте.

В то же время НБУ указывает, что объем депозитов населения в национальной валюте в платежеспособных банках в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% - до 8,7 млрд долл.

Национальный банк Украины ожидает повышения банками процентных ставок по гривневым депозитам населения.

Добавим, по мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, из-за нехватки доверия к банкам украинцы предпочитают краткосрочные вклады.

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