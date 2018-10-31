Банковские вклады украинцев в этом году выросли на 2,3%

"По состоянию на конец сентября 2018 года гривневых депозитов стало больше на 2,3% по сравнению с началом года. На столько же - на 2,3% - выросли и валютные вклады", - отметил вице-премьер.

При этом он добавил, что происходит либерализация валютного рынка. В частности был принят закон о валюте.

В то же время НБУ указывает, что объем депозитов населения в национальной валюте в платежеспособных банках в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% - до 8,7 млрд долл.

Национальный банк Украины ожидает повышения банками процентных ставок по гривневым депозитам населения.

Добавим, по мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, из-за нехватки доверия к банкам украинцы предпочитают краткосрочные вклады.