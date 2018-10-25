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НБУ очікує підвищення банками процентних ставок за гривневими депозитами

НБУ очікує підвищення банками процентних ставок за гривневими депозитами

Київ • УНН

 • 12824 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національний банк України очікує підвищення банками процентних ставок за гривневими депозитами населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

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"Очікується, що банки продовжать збільшувати процентні ставки за депозитами населення в гривні через скорочення профіциту банківської ліквідності та у відповідь на попередні підвищення облікової ставки. Це стимулюватиме українців перерозподіляти кошти зі споживання на користь формування заощаджень", - вказали у Нацбанку.

Нагадаємо, обсяг депозитів населення у національній валюті у платоспроможних банках в Україні у вересні проти попереднього місяця зріс на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозити в іноземній валюті збільшилися на 1,4% - до 8,7 млрд дол.

Українські Національні Новини

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