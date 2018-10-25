НБУ ожидает повышение банками процентных ставок по гривневым депозитам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальный банк Украины ожидает повышение банками процентных ставок по гривневым депозитам населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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"Ожидается, что банки продолжат увеличивать процентные ставки по депозитам населения в гривне из-за сокращения профицита банковской ликвидности и в ответ на предыдущие повышения учетной ставки. Это будет стимулировать украинцев перераспределять средства по потреблению в пользу формирования сбережений", - указали в Нацбанке.
Напомним, объем депозитов населения в национальной валюте в платежеспособных банках в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% - до 8,7 млрд долл.