Українці почали активніше класти гроші на депозит у гривні

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Обсяг депозитів населення у національній валюті у платоспроможних банках в Україні у вересні проти попереднього місяця зріс на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозити в іноземній валюті збільшилися на 1,4% - до 8,7 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені Національним банком України попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за вересень.