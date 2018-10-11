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Українці почали активніше класти гроші на депозит у гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Обсяг депозитів населення у національній валюті у платоспроможних банках в Україні у вересні проти попереднього місяця зріс на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозити в іноземній валюті збільшилися на 1,4% - до 8,7 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені Національним банком України попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за вересень.

"Обсяг гривневих депозитів банків зріс на 1,5% - до майже 502 млрд грн. Найбільш активно банки залучали кошти населення", - зазначили у НБУ.

Притоку коштів на депозитні рахунки домогосподарств, поміж іншого, як повідомляється, сприяло збереження високих темпів зростання заробітної плати.

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"Обсяг депозитів домашніх господарств у національній валюті в платоспроможних банках зріс на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозити в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 1,4% - до 8,7 млрд дол. США", - повідомили у Нацбанку.

При цьому обсяг гривневих депозитів бізнесу у платоспроможних банках залишився практично на рівні попереднього місяця - 242,5 млрд грн, тоді як кошти в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 1% - до 5,3 млрд дол. США, додали у НБУ.

Нагадаємо, українці у вересні помітно скоротили обсяги як продажу, так і покупки валюти на готівковому ринку.

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