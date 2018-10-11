Украинцы начали активнее класть деньги на депозит в гривне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Объем депозитов населения в национальной валюте в платежеспособных банках в Украине в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% - до 8,7 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные Национальным банком Украины предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за сентябрь.
"Объем гривневых депозитов банков вырос на 1,5% - до почти 502 млрд грн. Наиболее активно банки привлекали средства населения", - отметили в НБУ.
Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, помимо прочего, как сообщается, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.
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"Объем депозитов домашних хозяйств в национальной валюте в платежеспособных банках вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 1,4% - до 8,7 млрд долл. США" , - сообщили в Нацбанке.
При этом объем гривневых депозитов бизнеса в платежеспособных банках остался практически на уровне предыдущего месяца - 242,5 млрд грн, тогда как средства в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 1% - до 5,3 млрд долл. США, добавили в НБУ.
Напомним, украинцы в сентябре заметно сократили объемы как продажи, так и покупки валюты на наличном рынке.